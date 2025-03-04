В Сочи зимний сезон катания продлится до мая

Горнолыжные курорты Сочи в этом году планируют закрыть зимний сезон к началу мая, количество снега позволяет сделать сезон катания продолжительным. После этого стартует летний сезон.
Горные курорты Сочи ждут длительного сезона катания, позже всех завершить зимний сезон планирует "Красная Поляна".
На курорте "Роза Хутор" горнолыжный сезон планируют закрыть 13 апреля, поведал заместитель гендиректора курорта Рушан Сабиров.
"Летний сезон мы планируем начать ориентировочно 1 мая. В настоящий момент бронирование и загрузка отелей на весенний период идут в темпе прошлого года - без существенных опережений и отставаний"
– Рушан Сабиров
Долгим будет сезон катания на курорте "Газпром Поляна", погодные условия благоприятные, снега выпало много.
"Красная Поляна" планирует завершить зимний сезон к началу мая. Этой зимой на курорте в 2,5 раза больше катающихся туристов, чем пеших, отметили в пресс-службе, передает "Интерфакс".