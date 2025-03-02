Туристы на 55% забронировали Сочи на май

Отели Сочи в начале марта забронированы на май на 55%. В целом в 2025 году курорт ждет увеличения туристического потока.

В администрации Сочи рассказали о том, насколько курорт популярен среди туристов, планирующих отдых в мае.

Сегодня сочинские отели и гостиницы забронированы на 55% на май. На апрель свободных мест размещения осталось еще меньше - забронировано 60%.

По данным городской мэрии, в 2025 году глубина бронирования соответствует динамике прошлого года, передает издание "Ведомости Юг".

В Сочи в этом году ждут большее число туристов, чем было принято в 2024 году.