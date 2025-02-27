В Сочи пляжи откроют для купания 1 мая

Стало известно, когда в этом году в Сочи начнут работать пляжи. Летний сезон стартует на курорте 1 мая. Для купания вода прогреется позже.

В Сочи городские пляжи будут открыты для купания с 1 мая, поделились в администрации курорта.

"Датой начала купального сезона традиционно является 1 июня, но уже с 1 мая все основные пляжи городских набережных будут готовы принять отдыхающих"

– администрация Сочи

В середине апреля комиссии приступят к осмотру пляжных территорий курортов, также будет проверена морская вода, пробы возьмут специалисты Роспотребнадзора.