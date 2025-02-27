Вестник Кавказа

Проверки состояния пляжей Краснодарского края проведут 10 марта

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Уже в следующий понедельник в Анапе проведут проверки состояния пляжей после разлива мазута в Черном море. Тогда же будет сделан предварительный отчет.

Все необходимые пробы для анализа состояния пляжей Краснодарского края после разлива мазута в Черном море будут взяты уже в следующий понедельник, 10 марта. В этот же день будут сделаны предварительные выводы о перспективах купального сезона в Анапе, рассказал врио главы Минтуризма региона Михаил Зарицкий.

"Пробы повторные будут брать, буквально в понедельник мы будем уже понимать, насколько эффективно работа идет"

- Михаил Зарицкий

Он также передал, что 150 пляжей Анапы и Темрюкского района подлежат восстановлению. Их общая протяженность составляет коло 16,6 км.

Напомним, что вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил о благоприятном страте курортного сезона в Сочи и Крыму. О том, состоится ли он в Анапе, предстоит выяснить после проведенных Роспотребнадзором проверок.

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