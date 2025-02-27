Вестник Кавказа

Отели "все включено" в Анапе полюбились туристам

Лежаки у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Путешественники планируют отдых в Анапе на два месяца вперед, поделились в РСТ. Особую популярность обрели отели "все включено". При этом наблюдается спад бронирований на лето 2025 года из-за мазута.

Туристы предпочитают бронировать отдых в Анапе на 58 дней вперед, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Туристы продолжают бронировать отели и апартаменты в регионе, особенно на период межсезонья. Средняя глубина бронирований с начала года составляет 58 дней"

- РСТ

Отмечается, что в 2025 году у туристов на 33% увеличился спрос на отели "все включено" в сравнении с показателями прошлого года. Одна ночь в отеле обойдется путешественнику примерно в 4,6 тыс рублей, что на 6% ниже, чем в 2024 году.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают спад бронирований летнего отдыха в Анапе: в начале марта он составил от 40% до 80%. Причина этого – разлив мазута в Черном море и неясная ситуация с тем, будет или нет открыт пляжный сезон в 2025 году.

В организации высказали опасения, что рентабельность могут потерять даже крупные туристические комплексы в случае, если путешественники начнут выбирать другие места для отдыха, а не Анапу.

Напомним, что Анапа планирует принять около 50 тыс человек на майские праздники в 2025 году.

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