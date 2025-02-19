Вестник Кавказа

Анапа ждет 50 тыс туристов на майские праздники

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В этом году в период майских праздников турпоток в Анапу составит не менее 50 тыс человек. Запланированы спортивные и гастрономические мероприятия.

Курортная Анапа готовится к приему гостей в майские праздники, прогноз по турпотоку дали в городской мэрии.

"В период майских праздников на территории Анапы будут работать более 250 объектов размещения. Прогноз турпотока - не менее 50 тыс туристов"

– пресс-служба мэрии

Весной туристы смогут посетить не только круглогодично доступные винодельни, заповедники, фермы животных, но и специальные события - гастрономический фестиваль "Виноград", а также фестиваль спорта Ironstart 2025, отметили в мэрии города, передает "Интерфакс".

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