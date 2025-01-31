Вестник Кавказа

Судьба пляжного сезона в Анапе решится в марте - АТОР

Судьба пляжного сезона в Анапе решится в марте - АТОР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К середине марта Роспотребнадзор составит заключение по ситуации в Анапе. После этого станет понятно, будет ли на курорте этим летом возможен пляжный отдых.

О том, состоится ли курортный сезон в Анапе можно будет говорить после того, как будет опубликовано заключение Роспотребнадзора, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Что будет происходить с сезоном на Черноморском побережье, мы будем говорить после первой декады марта, когда Роспотребнадзор вынесет свое заключение"

– Ломидзе

Сейчас делать выводы и давать прогнозы по ситуации в Анапе, которая пострадала от разлива мазута больше всего, бессмысленно, добавила она.

В марте Роспотребнадзор планирует дать предварительную оценку пляжей и зон отдыха черноморских курортов и оценить их соответствие санитарным нормам.

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