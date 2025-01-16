Вестник Кавказа

В Анапу привезли нанос для откачки мазута с морского дна

В Анапу привезли нанос для откачки мазута с морского дна
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канал оперштаба Краснодарского края
В Анапу прибыл специальный насос, с помощью которого планируется откачивать нефтепродукты с морского дна. Оборудование привезли из Красноярского края.

В Анапу из Красноярского края прибыл буровой насос, его будут использовать, чтобы откачать мазут со дна моря.

"Оборудование привезли из Красноярского края. Это насосная система, которая может перекачивать до 50 литров в минуту"

– оперштаб Краснодарского края

Сообщается также, что вскоре в Анапу привезут другой, более мощный насос с роторами, который способен перекачивать 150 л в минуту.

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