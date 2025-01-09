Вестник Кавказа

Мазут в Анапе скопился на морском дне

Закат на набережной в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Анапе возле пирсов выявленные придонные скопления мазута. Нефтепродукты лежат на глубине около трех метров.

В Анапе в Черном море выявлено скопление мазута на глубине три метра, информирует оперштаб Краснодарского края.

"У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров"

– оперштаб

Выявить загрязнение нефтепродуктами на глубине удалось в ходе мониторинга с воздуха, затем скопление мазута подтвердили водолазы. Толщина загрязнения составляет несколько сантиметров, мазут из-за холодной температуры воды, загустел и напоминает пластилин. Прорабатывается технология устранения придонных загрязнений.

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