Вестник Кавказа

На побережье Анапы установят 24 км защитных сетей от мазута

На побережье Анапы установят 24 км защитных сетей от мазута
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крушение танкеров в середине декабря спровоцировало масштабные выбросы мазута на побережье Черного моря. Побережье Анапы защитят от повторных выбросов барьером из сетей.

Анапу защитят от повторных выбросов мазута сетями. Планируется установка 24 км сетей вдоль береговой линии, сообщается в оперштабе региона. 

"550 метров защитных сетей установили 14 января специалисты "Кубань - СПАС" на пляжах Анапы. (...) Протяженность сетей постепенно увеличивают. В ближайшее время их установят на 24 км побережья Анапы"

– оперативный штаб Кубани 

Отмечается, что защитные сети будут функционировать даже в условиях шторма. 

Напомним, что 10 января было выявлено пятно мазута площадью почти 3 тыс кв м в районе поселка Тамань. 

Всего с начала бедствия волонтеры и спасатели собрали более 160 тыс тонн песка с мазутом с пляжей Анапы и Темрюкского района.

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