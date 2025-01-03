Вестник Кавказа

В Анапе устранили все загрязнения мазутом в акватории

В Анапе устранили все загрязнения мазутом в акватории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воды Анапы и береговую линию очистили от нефтепродуктов. На данный момент новых загрязнений нет.

В Анапе справились с загрязнением мазутом. Курорт сильнее всего пострадал от розлива нефтепродуктов после крушения танкеров.

"Акватория и береговая полоса города Анапа. На сегодняшний день все загрязнения на акватории очищены, повторных не обнаружено"

– Морспасслужба

Мониторинг акватории продолжается. Всего в Анапе с середины декабря ручным способом было собрано 14 755 кг нефтесодержащих отходов, говорится в сообщении. Песок в смеси с мазутом вывезен на специальные полигоны.

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