Вестник Кавказа

Мазутные ванны в Анапе открывать не планируется - оперштаб

Мазутные ванны в Анапе открывать не планируется - оперштаб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае прокомментировали сообщения о том, что в Анапе якобы планируется открытие мазутных ванн. В оперштабе отметили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Инновационные "мазутные ванны" не появятся в курортной Анапе, следует из сообщения оперштаба Краснодарского края.

"Внимание, фейк! На нескольких сайтах в сети интернет, телеграм-каналах распространяют информацию о якобы открытии в Анапе инновационных мазутных ванн по инициативе администрации города. Правда: конечно, это не так"

– сообщение

В оперштабе назвали несмешной шутку о мазутных ваннах, так как очисткой пляжей от загрязнения вредными для здоровья нефтепродуктами занимаются с середины декабря более 20 тыс человек.

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