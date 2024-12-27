Вестник Кавказа

Еще тонны мазута убрали в Краснодарском крае

Еще тонны мазута убрали в Краснодарском крае
© Фото: оперштаб Краснодарского края
Пляжи Кубани очистили от 140 тыс т загрязненного нефтепродуктами грунта. Большая его часть временно размещена в пункте хранения под Анапой.

Ликвидаторы ЧС на Кубани убрали почти 140 тыс т загрязненного нефтепродуктами песка и грунта с берегов Анапы, передали в местном оперштабе.

«С начала ликвидации ЧС с пляжей Анапы и Темрюкского района убрали больше 139 тыс. тонн «замазученного» песка. Основную часть вывезенного с береговой линии песка приняла площадка временного хранения в х. Воскресенском Анапы - там размещено более 100 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта»

- оперштаб Краснодарского края

В ходе вчерашнего дня специалисты исследовали 99 км акватории Черного моря в месте, где произошло крушение танкеров. В борьбе с последствиями экологической катастрофы в Краснодарском крае участвуют свыше 7,2 тыс человек и 691 единицы спецтехники.

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