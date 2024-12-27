Вестник Кавказа

На пляжах Анапы стало больше уборочной техники

На пляжах Анапы стало больше уборочной техники
© Фото: оперштаб Краснодарского края
В очистке побережья в Анапе стало участвовать больше спецтехники. С начало работ по уборке мазута спасатели и добровольцы обработали свыше 78 тыс т загрязненного грунта.

Число техники, участвующей в очистке пляжей Анапы от пятен мазута, увеличили до 250 машин, рассказали в краснодарском оперштабе.

«На пляжах Анапы увеличили количество инженерной техники - 3 января только на береговой линии курорта будет работать больше 250 самосвалов и фронтальных погрузчиков»

- глава оперштаба Краснодарского края Игорь Галась

На территории Кубани в сумме работают свыше 500 единиц техники – самосвалы и тракторы. Также в борьбе с последствиями экологической катастрофы участвуют более 7 тыс человек – добровольцы, специалисты, спасатели и казаки. Глава оперштаба дал поручение еще больше увеличить штат ликвидаторов и техники.

Кроме того, в МЧС сообщили что на сегодняшний день с берегов Краснодарского края убрали почти 78 тыс т загрязненного песка и грунта. Работы также продолжаются на крымском побережье.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Высокогорье Кубани и Адыгеи настигнут лавины

Высокогорье Кубани и Адыгеи настигнут лавины

Пострадавших от мазута птиц начали отпускать на волю в Анапе

Пострадавших от мазута птиц начали отпускать на волю в Анапе

Flydubai снова начнет летать из Дубая в Сочи

Flydubai снова начнет летать из Дубая в Сочи

Несколько тысяч пострадавших из-за мазута птиц спасли на Кубани

Несколько тысяч пострадавших из-за мазута птиц спасли на Кубани

Автомобиль столкнулся с поездом в Краснодаре

Автомобиль столкнулся с поездом в Краснодаре

Выбросы нефтепродуктов обнаруживают в Анапе второй день подряд

Выбросы нефтепродуктов обнаруживают в Анапе второй день подряд

Новые выбросы мазута на берег зафиксированы в Анапе

Новые выбросы мазута на берег зафиксированы в Анапе

В новогоднюю ночь море выбросило на центральный пляж Анапы тонны мазута

В новогоднюю ночь море выбросило на центральный пляж Анапы тонны мазута

Мазут перестал течь в Керченский пролив

Мазут перестал течь в Керченский пролив

Около 1,7 тыс птиц спасли на Кубани после разлива мазута

Около 1,7 тыс птиц спасли на Кубани после разлива мазута

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы