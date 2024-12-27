На пляжах Анапы стало больше уборочной техники

В очистке побережья в Анапе стало участвовать больше спецтехники. С начало работ по уборке мазута спасатели и добровольцы обработали свыше 78 тыс т загрязненного грунта.

Число техники, участвующей в очистке пляжей Анапы от пятен мазута, увеличили до 250 машин, рассказали в краснодарском оперштабе.

«На пляжах Анапы увеличили количество инженерной техники - 3 января только на береговой линии курорта будет работать больше 250 самосвалов и фронтальных погрузчиков»

- глава оперштаба Краснодарского края Игорь Галась

На территории Кубани в сумме работают свыше 500 единиц техники – самосвалы и тракторы. Также в борьбе с последствиями экологической катастрофы участвуют более 7 тыс человек – добровольцы, специалисты, спасатели и казаки. Глава оперштаба дал поручение еще больше увеличить штат ликвидаторов и техники.

Кроме того, в МЧС сообщили что на сегодняшний день с берегов Краснодарского края убрали почти 78 тыс т загрязненного песка и грунта. Работы также продолжаются на крымском побережье.