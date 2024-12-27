Пострадавших от мазута птиц начали отпускать на волю в Анапе

Часть птиц, пострадавших от экологической катастрофы в Черном море, начали отпускать в естественную среду обитания. Всего специалисты и добровольцы спасли свыше 2,5 тыс пернатых.

После ЧП с участием танкеров в Керченском проливе специалисты и добровольцы спасли свыше 2,5 тыс птиц со следами нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе, часть из них начали отпускать на волю, передали в краснодарском оперштабе.

«Больше 2,5 тыс. пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе. Тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника. Такое решение приняли вместе с ведущими экспертами-орнитологами»

- оперштаб Краснодарского края

В 5 реабилитационных центров, расположенных на территории Краснодарского края, было передано около 1,6 тыс пострадавших пернатых. Спасатели продолжают их искать и отлавливать на береговой линии Черного моря.