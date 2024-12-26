Вестник Кавказа

В новогоднюю ночь море выбросило на центральный пляж Анапы тонны мазута

В новогоднюю ночь море выбросило на центральный пляж Анапы тонны мазута
© Фото: ТГ-канал “Мэрия Анапы“
На главном пляже Анапы вновь появились сгустки мазута. Власти обещают расчистить загрязнения в первый день нового года и просят граждан не приближаться к воде.

Руководство Анапы через официальный телеграм-канал рассказало о новых значительных загрязнениях на центральном пляже города – в последний вечер уходящего года на городское побережье море вновь выбросило несколько тонн мазута.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом, с этого момента из поврежденных корпусов кораблей в море вытекло несколько тысяч тонн нефтепродуктов. Только сегодня утечка мазута прекратилась.

Уточняется, что мазут выходит из воды на берег не сплошным фронтом, а отдельными сгустками, сейчас такие сгустки зафиксированы на довольно большом участке побережья Анапы, от реки Анапка до Лечебного пляжа.

Руководство Анапы заверило горожан и встречающих Новый год на курорте туристов, что уже утром 1 января специалисты выйдут на очистку пляжа от мазута.

Пока ведутся очистные работы, населению и туристам рекомендовано не приближаться к воде, чтобы не попасть в очередной мазутный сгусток.

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