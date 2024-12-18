Вестник Кавказа

Мазут перестал течь в Керченский пролив

Шторм на море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Под Новый год завершен первый этап ликвидации последствий аварии мазутных танкеров в Керченском проливе: прекращены утечки нефтепродуктов из обломков лежащих на дней Азовского моря кораблей. Эксперты Минтранса анонсируют запуск устройства, выкачивающего мазут напрямую из морской воды.

Минтранс РФ в новогодний вечер рассказал о прекращении утечки мазута из ушедших на дно грузовых кораблей в воды Керченского пролива, Азовского моря и Черного моря – об этом свидетельствуют данные водолазов, следящих за состоянием утонувших корпусов.

Таким образом, у спасателей теперь есть точный горизонт работ по очистке воды и побережья от загрязнения нефтепродуктами.

В ведомстве заверили, что ни на один день, несмотря на наступающие государственные праздники, очистка акватории и берега Кубани от мазута не будет приостановлена. Более того, скоро заработает устройство, выкачивающее нефтепродукты из водной толщи.

"Идет приготовление к началу пробной откачки нефтепродуктов с помощью установки, ранее доставленной в Новороссийск. Ее смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров"

– Минтранс России

В настоящее время эффективной работе экспертов способствует спокойное море.

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