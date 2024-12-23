Вестник Кавказа

Около 1,7 тыс птиц спасли на Кубани после разлива мазута

Около 1,7 тыс птиц спасли на Кубани после разлива мазута
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Разлив мазута на Кубани стал не только проблемой для жителей и туристов, но также причинил ущерб фауне края, в том числе птицам. Усилиями волонтеров удалось вернуть к жизни почти 1,7 тыс пернатых.

Волонтеры и спасатели продолжают работы по ликвидации последствий экологической катастрофы на Кубани, связанной с разливом мазута. Одной из приоритетных задач является спасение пернатых региона, значительное число которых – около 1,7 тыс – уже выходили в Анапе и Темрюкском районе. 

"На сегодняшний день удалось спасти 1 686 пернатых. Из них 1 300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России"

– оперштаб региона 

Подчеркивается, что на месте катастрофы функционируют несколько центров помощи, в которых помощь птицам оказывают 26 ветеринарных врачей и добровольцев. 

Отмечается, что работа по спасению пернатых разделена на несколько этапов: часть волонтеров ищет и ловит пострадавших птиц, потоп птиц отправляют на помывку и оказание первой помощи, а затем уже направляют в центры реабилитации.

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