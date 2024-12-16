Ставрополь принял 600 птиц с признаками нефтепродуктов

Анапа передала реабилитационному центру в Ставрополе свыше 600 пернатых, пострадавших от разлива нефти на побережье Краснодарского края. Специалисты стараются вернуть им оперение и восстановить здоровье.

Свыше 600 пострадавших от мазута в Анапе птиц приютил Центр реабилитации диких животных в ставропольской столице, рассказали в мэрии. Около ста из них пребывают в тяжелом состоянии.

«Сейчас добровольцы готовятся принять новую партию крылатых постояльцев. Для этого оборудовали специальные помещения, заказали морозильные камеры для хранения рыбы. Еще порядка 300 птиц уже в ближайшее время смогут разместиться на базе центра, который является отделением Российского биологического общества»

- администрация Ставрополя

Основная задача специалистов в центре - вернуть птицам оперенье и укрепить их здоровье, чтобы они могли вернуться на волю. Этот вопрос будет решаться не раньше весны следующего года, когда пройдет полная оценка здоровья пернатых и экологическая экспертиза Черного моря.

Неравнодушные активисты помогают собираться деньги на новый вагончик, который станет еще одним местом размещения птиц. В сообщении добавили, что из-за тяжелого состояния многие пернатые не успевают добраться до центра и погибают в пути, поэтому требуется помощь госветслужбы, которая займется учетом и утилизацией.