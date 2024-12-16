Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе из-за шторма

Как прогнозировали ранее, на побережье Краснодарского края в районе Анапы произошли новые выбросы нефтепродуктов. Причина – разбушевавшийся шторм.
Шторм спровоцировал новые выбросы мазута на пляжи Анапы, рассказали в оперштабе Краснодарского края.
«После шторма в зоне ЧС обследовано 23 км берега, где фиксировали загрязнения. Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут. Повторные выбросы мазута зафиксированы в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете»
- оперштаб Краснодарского края
Обнаруженные выбросы выглядят по-разному: где-то мазут лежит небольшими пятнами, в других местах он превратился в глубокие лужи.
Ранее сообщалось, что шторм не помешает уборке пляжей в Анапе, однако, если он усилится, то работы все же придется остановить, как это было накануне.