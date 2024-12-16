Вестник Кавказа

Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе из-за шторма

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как прогнозировали ранее, на побережье Краснодарского края в районе Анапы произошли новые выбросы нефтепродуктов. Причина – разбушевавшийся шторм.

Шторм спровоцировал новые выбросы мазута на пляжи Анапы, рассказали в оперштабе Краснодарского края.

«После шторма в зоне ЧС обследовано 23 км берега, где фиксировали загрязнения. Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут. Повторные выбросы мазута зафиксированы в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете»

- оперштаб Краснодарского края

Обнаруженные выбросы выглядят по-разному: где-то мазут лежит небольшими пятнами, в других местах он превратился в глубокие лужи.

Ранее сообщалось, что шторм не помешает уборке пляжей в Анапе, однако, если он усилится, то работы все же придется остановить, как это было накануне.  

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