Шторм может снова заполнить пляжи Анапы мазутом

В понедельник в Краснодарском крае ждут новый выброс на побережье мазута, его спровоцирует шторм, начавшийся на море накануне, рассказал вице-губернатор региона Александр Нестеренко в оперштабе.
"Погода значительно ухудшилась - в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения. Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут"
– Нестеренко
Нагонная волна не позволила провести все запланированные на воскресенья работы - людям опасно находиться у штормового моря, а техника вязнет в мокром песке.
Мешки со смешанным с мазутом песком вывозят на специально подготовленные полигоны, дополнительные возможности по вывозу загрязнений с пляжей Темрюка и Анапы прорабатываются совместно с Росприроднадзором, добавил он.