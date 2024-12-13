Вестник Кавказа

Шторм может снова заполнить пляжи Анапы мазутом

Шторм может снова заполнить пляжи Анапы мазутом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода в Краснодарском крае и шторм на море могут негативно сказаться на ситуации с нефтяным загрязнением - море может выбросить на берег новые порции мазута. Кроме того, уже собранное в мешки на берегу загрязнение может вернуться в воду.

В понедельник в Краснодарском крае ждут новый выброс на побережье мазута, его спровоцирует шторм, начавшийся на море накануне, рассказал вице-губернатор региона Александр Нестеренко в оперштабе.

"Погода значительно ухудшилась - в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения. Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут"

– Нестеренко

Нагонная волна не позволила провести все запланированные на воскресенья работы - людям опасно находиться у штормового моря, а техника вязнет в мокром песке.

Мешки со смешанным с мазутом песком вывозят на специально подготовленные полигоны, дополнительные возможности по вывозу загрязнений с пляжей Темрюка и Анапы прорабатываются совместно с Росприроднадзором, добавил он.

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