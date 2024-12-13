Почти 40 км берега очищено от мазута на Кубани

В МЧС России подвели недельные итоги борьбы с разливом мазута у берегов Кубани. За семь дней удалось обезопасить почти 40 км загрязненного нефтепродуктами побережья. Работы не останавливаются, поскольку большая масса мазута остается в море и будет постепенно выходить на берег.

Как рассказали сегодня в Министерстве чрезвычайных ситуаций России, за неделю после начала экологического катастрофы в Черном море (когда в результате аварии из двух танкеров в море вылилось 3,7 тыс т мазута) удалось полностью устранить загрязнение нефтепродуктами почти 40 км побережья Кубани.

"Очищено более 39,7 км береговой линии. Собрано 17 тыс т загрязненного песка и грунта"

– МЧС РФ

Известно, что в этих 17 тыс т изъятого песка и почвы содержатся порядка 50 т мазута.

Как пишет ТАСС, в Анапе, попавшей в зону экологического бедствия, глубокой очистке подвергнута территория и акватория морского порта. В настоящее время состояние берега Анапы отслеживается на протяжении 37 км.

Работы еще не завершены, и завтра специалисты и волонтеры – всего свыше 10 тыс участников экологических работ – вновь выйдут на изъятие загрязненного песка на кубанское побережье, а водолазы займутся отслеживание состояния прибрежных вод.