Почти 40 км берега очищено от мазута на Кубани

Как рассказали сегодня в Министерстве чрезвычайных ситуаций России, за неделю после начала экологического катастрофы в Черном море (когда в результате аварии из двух танкеров в море вылилось 3,7 тыс т мазута) удалось полностью устранить загрязнение нефтепродуктами почти 40 км побережья Кубани.
"Очищено более 39,7 км береговой линии. Собрано 17 тыс т загрязненного песка и грунта"
– МЧС РФ
Известно, что в этих 17 тыс т изъятого песка и почвы содержатся порядка 50 т мазута.
Как пишет ТАСС, в Анапе, попавшей в зону экологического бедствия, глубокой очистке подвергнута территория и акватория морского порта. В настоящее время состояние берега Анапы отслеживается на протяжении 37 км.
Работы еще не завершены, и завтра специалисты и волонтеры – всего свыше 10 тыс участников экологических работ – вновь выйдут на изъятие загрязненного песка на кубанское побережье, а водолазы займутся отслеживание состояния прибрежных вод.