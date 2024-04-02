Мазут погубил 11 дельфинов на Кубани

Обитающие в Черном и Азовском морях дельфины-азовки потеряли как минимум 11 особей из-за разлива 3,7 тыс т мазута 15 декабря. Мертвых животных находят в разных местах кубанского побережья.

В число жертв масштабной экологической катастрофы в Черном море, куда неделю назад из аварийного танкера вылилось до 3,7 тыс т мазута, вошли азовский дельфины. По данным экологов, в различных местах кубанского побережья обнаружены уже 11 мертвых дельфинов-азовок.

Первый погубленный мазутом дельфин был найден еще в среду на пляже Анапы, позже труп другой азовки в мазутном пятне нашли в Азовском море.

Как пишет РИА Новости, еще шесть тел дельфинов вынесло прибоем на берег Краснодарского края. Двоих нашли в воде при очистке прибрежных вод от нефтепродуктов – у Новороссийска и у Благовещенской.

Отметим, что значительная часть последствий экологической катастрофы уже ликвидирована: на побережье Кубани усилиями специалистов и волонтеров очищены от мазута порядка 34 км загрязненных пляжей, с них собрано до 12 тыс т пропитанных нефтепродуктами песка и почвы.