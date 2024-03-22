Дельфины массово гибнут в Краснодарском крае

В Черном море массово гибнут дельфины. За минувшую неделю в Краснодарском крае нашли свыше ста мертвых дельфинов, всего за март - почти 140.

Дельфины гибнут в Краснодарском крае, на берегу Черного моря обнаружили почти 140 туш за месяц, из них сотню - за неделю.

"К концу марта количество выбросов китообразных в Краснодарском крае и Сириусе стремительно возросло. Горячая линия ежедневно просто разрывается от звонков. Только за одну последнюю неделю мы зафиксировали 101 случай гибели дельфинов, 31 марта нам сообщили о 26 погибших. Всего за прошедший месяц умерло 137 китообразных"

– глава Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей

Специалист рассказала, что большинство погибших дельфинов побывали в рыболовных сетях, на телах заметны глубокие царапины и раны, вырваны плавники, некоторые туши найдены со вспоротыми животами. Рыбаки, чтобы скрыть прилов привязывают к телам дельфинов камни.

Она призвала пересмотреть ситуацию в рыболовством в Черном море, иначе дельфинов в море может не остаться, передает РИА Новости.