В Сочи массово погибают краснокнижные дельфины

На сочинских пляжах обнаружено большое количество погибших дельфинов. По предварительным данным причиной их гибели могли стать рыболовные сети.

В течение нескольких дней на сочинских пляжах находят тела мертвых дельфинов. Всего было найдено шесть погибших животных между населенными пунктами Головинка и Лазурный берег рядом с базой рыболовов.

По данным сотрудников Научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа", они могли погибнуть из-за рыболовецких сетей, в которых запутываются дельфины.

© Фото: Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа"

"При попадании в такие сети, китообразные застревают в них плавниками, хвостом, рострумом, не могут выбраться и тонут. Чтобы не портить орудия лова, рыбаки отрезают застрявшие части тела у погибшего дельфина"

- "Дельфа"

Отмечается, что сейчас по номеру горячей линии центра поступает много звонков о подобных случаях.

Чаще всего в сети попадают дельфины азовки, которые находятся в Красной книге и нуждаются в особой защите.