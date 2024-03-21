В Сочи массово погибают краснокнижные дельфины

В течение нескольких дней на сочинских пляжах находят тела мертвых дельфинов. Всего было найдено шесть погибших животных между населенными пунктами Головинка и Лазурный берег рядом с базой рыболовов.
По данным сотрудников Научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа", они могли погибнуть из-за рыболовецких сетей, в которых запутываются дельфины.
"При попадании в такие сети, китообразные застревают в них плавниками, хвостом, рострумом, не могут выбраться и тонут. Чтобы не портить орудия лова, рыбаки отрезают застрявшие части тела у погибшего дельфина"
- "Дельфа"
Отмечается, что сейчас по номеру горячей линии центра поступает много звонков о подобных случаях.
Чаще всего в сети попадают дельфины азовки, которые находятся в Красной книге и нуждаются в особой защите.