Убившего пенсионерку мужчину нашли в Сочи через 23 года после убийства

Мужчина, убивший пенсионерку молотком в Сочи, скрывался от правосудия более 23 лет. Преступника задержали, он признался в содеянном.

В Сочи задержали мужчину, убившего пенсионерку 23 года назад. Об этом рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Убийство произошло в сентябре 2000 года.

Следствие установило, что мужчина хотел похитить золотую цепочку, найденную им в компакте, которую он снимал.

"В этот момент в комнату вошла 75-летняя хозяйка квартиры, которую фигурант убил путем нанесения множественных ударов (не менее 11) молотком по голове. После совершенного преступления нападавший снял золотые украшения с тела жертвы и скрылся, покинув пределы края"

– региональное управление СКР

В ходе расследования следователи в очередной раз проанализировали материалы дела и выяснили, что оставленные убийцей отпечатки пальцев очень совпадают с отпечатками пальцев 45-летнего жителя Саратова, который есть в базе. После этого мужчину задержали.

"В ходе допроса он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Следователь намерен ходатайствовать о заключении его под стражу"

– СУ СКР по краю