Инвалида приковали к дереву в Кисловодске – открыто уголовное дело

ЧП с инвалидом-колясочником произошло в Кавминводах. Неизвестные приковали безногого мужчину в инвалидной коляске цепью к дереву на улице в Кисловодске. Сейчас идет расследование.

Уголовное дело открыто на Ставрополье после обнаружения на улице в Кисловодске мужчины без ног в инвалидной коляске, который был с помощью цепи прикован к дереву. Подробности рассказали в краевом СУ СКР.

В ведомстве пояснили, что узнали о ЧП из сообщения федерального телеканала. Открыто уголовное дело. Преступление квалифицируется как незаконное лишение свободы – это ст. 127 Уголовного кодекса.

Идет расследование.

В краевой прокуратуре подтвердили факт возбуждения дела. В надзорном ведомстве также уточнили, что проведут проверку на предмет соблюдения закона о правах инвалидов.

Инцидент случился 15 марта. Соцсети облетело видео, на котором был запечатлен лишившийся ног мужчина. Он сидел в инвалидной коляске, колесо которой было вплотную привязано цепью на замке к дереву, так что пострадавший не мог отъехать от него. В ролике освободили прохожие: молодой парень принес пилу-болгарку и за несколько секунд распилил замок.

Видео: телеграм-канал "МойКМВ26"