Заброшку превратили в санаторий в Кисловодске

Глава города сообщил, что в Кисловодске восстановлен заброшенный более трех десятков лет санаторий «Источник». В ближайшем будущем он сможет одновременно принять около 540 человек.

Построенный 90 и заброшенный 30 лет назад санаторий восстановили в Кисловодске.

«В Кисловодске готовится к открытию после реконструкции санаторий „Источник“. Это бывший санаторий „Академический“. Он был создан 90 лет назад, но последние 30 из них фактически не работал. Между тем здание признано объектом культурного наследия регионального значения. И теперь этот объект возвращается в строй»

– губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, сейчас восстановленный санаторий готов предложить своим гостям первоклассный сервис и комфортные условия. Номера обустроены с учетом всех потребностей отдыхающих, здесь есть все необходимое для приятного времяпрепровождения. Благодаря современному ремонту и обновлению инфраструктуры, санаторий способен разместить до 540 гостей одновременно.

Одним из ключевых преимуществ восстановленного санатория является возможность пройти лечебные процедуры с использованием уникальных минеральных вод.