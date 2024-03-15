Вестник Кавказа

Новый премиум-отель открылся в Грузии

Номер в гостинице
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси появился первый отель премиум-класса швейцарской сети Swissôtel. Новый отель открылся поблизости от Сухого моста в центре города.

В грузинской столице начал работать новый отель премиум-класса.

Комфортабельный отель принадлежит ведущей мировой гостиничной группе Accor, у которой в Грузии уже работают семь отелей. Премиум-отель Swissôtel Tbilisi относится к швейцарскому бренду. Он стал первым не только в Грузии, но и на всем Южном Кавказе.

Swissôtel Tbilisi расположился в центре города, поблизости от достопримечательностей, Сухого моста и проспекта Руставели.

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