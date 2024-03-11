Аренда жилья подешевела в Тбилиси

Аренды жилья в столице Грузии стала доступнее. По сравнению с январем цены на аренду квартир в городе упали почти на 5%.

В Тбилиси упала стоимость аренды жилья. Об этом сказано в обзоре рынка, представленном инвестиционной компанией Galt & Taggart.

В отчете сказано, что в феврале стоимость аренды уменьшилась по сравнению с январем на 4,8%.

Снижение аренды произошло во всех районах грузинской столице. Дешевле всего сейчас арендовать квартиру в Глдани, Диди Дигоми и Самгори. Стоимость квадратного метра там в среднем обойдется в $8.

Дороже всего арендовать жилье в районах Ваке и Мтацминда, расположенных в центре. Стоить это будет $14 за квадратный метр.

Аналитики ожидают, что в этом году стоимость аренды в Тбилиси будет постепенно приходить в норму.