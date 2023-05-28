Где остановиться в Тбилиси: лучшие районы для туристов

Тбилиси не очень большой город, но между его районами и кварталами можно заметить большую разницу. В каждом районе города есть свои плюсы и минусы. Расскажем, где лучше остановиться в Тбилиси, исходя из бюджета, предпочтений и интересов.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Сколько районов в Тбилиси?

Официально Тбилиси делится на десять административных районов, но внутри них есть еще десятки кварталов и микрорайонов, которые иногда пересекаются. Очертить точные границы между различными кварталами Тбилиси - задача непростая. К тому же есть неофициальные исторические кварталы, которые люди называют по-разному. Более того, иногда местные жители дают кварталам, часто основанные на ближайшем проспекте или станции метро.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В каком районе Тбилиси лучше остановиться?

Старый Тбилиси - лучший район для короткого пребывания

Район Старого Тбилиси (Дзвели Тбилиси) относится к историческому центру города. Старый Тбилиси охватывает несколько районов и десятки кварталов по обе стороны реки Куры (Мтквари). Однако для удобства здесь подразумевается внутренняя часть Старого Тбилиси с историческим названием Кала ("крепость"). Кала охватывает Легватахеви, квартал Бетлеми, Сиони, район Мейдан, улица Коте Абхази и некоторые другие улицы, ведущие к площади Свободы. В Старом Тбилиси сочетаются различные архитектурные стили и памятники, оставшиеся от разных эпох. Например, один из самых узнаваемых районов - это Абанотубани, где на природных горячих источниках были построены десятки бань, некоторые из них сохранились.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Исторический квартал Бетлеми (Клдисубани) возвышается над серными банями и ведет к смотровым площадкам, ряду красивых церквей и зороастрийскому храму огнепоклонников Атешга, одному из старейших сохранившихся построек в Тбилиси. Лестница на улице Бетлеми ведет вверх по холму Нарикала к статуе Мать Грузия, крепости и ботаническому саду. Некоторые из самых популярных достопримечательностей Тбилиси расположены у подножия холма у реки: рынок Мейдан, Ватные ряды, Сионский собор, старейшая православная церковь города Анчисхати, Театр Габриадзе и Часовая башня.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Кала - это прекрасное место для прогулок, но в плане проживания оно проигрывает некоторым другим районам. Варианты размещения здесь ограничены, а цены наиболее высоки. Кроме того, большинство гостиничных номеров очень маленькие, а из-за узких улочек не всегда можно вызвать такси к дому. Цены на еду и напитки в кафе и барах завышены. Но если вы собираетесь пробыть в Тбилиси всего пару дней, то лучше останавливаться именно в Старом городе, чтобы жить рядом с основными туристическими достопримечательностями.

Расположение: 5/5 - это самый центр Тбилиси;

Транспорт: 4/5 - до станции метро "Площадь Свободы" и автобусных остановок на проспекте Руставели можно дойти пешком;

Кафе: 2/5 - предложений много, но цены завышены.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Сололаки - идеальный вариант

Сололаки считается одним из старейших жилых районов Тбилиси. Он простирается к западу от площади Свободы до горы Мтацминда и соседствует со Старым городом. Сололаки интенсивно застраивался в XIX веке, тогда его называли Аванантхеви. Здесь есть дома с очень красивыми фасадами в стиле ар-нуво. Здесь одновременно и атмосферно, и удобно: рядом станция метро, есть супермаркеты и торговые центры.

Расположение: 5/5 - в нескольких минутах ходьбы от Старого города и большинства основных достопримечательностей;

Транспорт: 5/5 - рядом метро "Площадь Свободы" и проспект Руставели;

Кафе: 5/5 - хороший выбор заведений и цены ниже, чем в Старом городе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мтацминда и Гаретубани

Мтацминда - еще один крупный центральный район Тбилиси. Он начинается от площади Свободы и продолжается на северо-запад вдоль реки. Мтацминда охватывает улицы на западе, которые ведут на гору Мтацминду к Тбилисской телебашне, а улицы на востоке, спускающиеся к берегу реки, известны как Гаретубани или "внешний район". На проспекте Руставели, главном проспекте Тбилиси, находятся главные музеи и галереи города, парламент, театр оперы и балета. В западной части района улицы относительно тихие, но ближе к реке из-за таких популярных достопримечательностей, как площадь Орбелиани, улицы Георгия Атонели и блошиного рынка у Сухого моста, всегда много туристов. Поблизости есть красивые парки, а также множество кафе и ресторанов, но некоторые улицы очень крутые.

Расположение: 5/5 - в пешей доступности от Старого города и проспекта Руставели;

Транспорт: 5/5 - станция метро "Руставели" и одноименный проспект с общественным транспортом;

Кафе: 4/5 - хороший выбор кафе и ресторанов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авлабари

Авлабари расположен на левом берегу Куры прямо напротив Абанотубани. Он возвышается над рекой и добраться до него можно по крутой улице, ведущей вверх по холму от парка Рике. Сюда идти несколько минут от моста Метехи или моста Мира. Над Авлабари возвышается собор Цминда Самеба, крупнейшая православная церковь Грузии. Район выглядит немного застывшим во времени, но здесь появляются новые парки и скверы, в ближайшие годы планируются к открытию жилые комплексы и рестораны. Другие интересные достопримечательности Авлабари включают дворец царицы Дареджан и музей подпольной типографии. В целом, Авлабари это довольно бюджетный вариант, который при этом находится в центре города. Разнообразия в кафе здесь нет, но тем, кто предпочитает готовить дома этот район подойдет.

Расположение: 5/5 - в пешей доступности от Абанотубани;

Транспорт: 4/5 - рядом станция метро Авлабари;

Кафе: 2/5 - не очень большой выбор .

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чугурети

Чугурети - это еще один исторический район на левом берегу. В этой части Тбилиси в XIX веке находились немецкие колонии. Из интересных мест здесь есть главный культурный арт-центр Тбилиси, музей шелка, музей Нико Пиросмани, проспект Давида Агмашенебели. В целом, Чугурети находится дальше от Старого Тбилиси, но все равно отлично подходит для того, чтобы здесь остановиться, тем более что проживание здесь обойдется намного дешевле.

Расположение: 3/5 - чтобы добраться до центра, необходимо садиться на метро, автобус или такси;

Транспорт: 5/5 - главный железнодорожный вокзал находится в этом районе, есть две станции метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь", автобусы;

Кафе: 5/5 - здесь есть отличные рестораны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вера

Район Вера, через который проходит река Вере, тянется от проспекта Руставели в сторону Ваке. Из достопримечательностей здесь есть парк Вере, монастырь Лурджи и спортивный комплекс советской эпохи "Лагуна Вере". Это довольно престижный район, поэтому жить здесь недешево.

Расположение: 4/5 - в пешей доступности от Старого города и проспекта Руставели;

Транспорт: 4/5 - метро и автобусные остановки недалеко, 5-10 минут пешком;

Кафе: 5/5 - отличные кофейни, винные бары и рестораны грузинской кухни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ваке

Ваке тянется с востока на запад от района Вера и, в отличие от других районов, находится практически на равнине. Большинство жилых домов здесь в неплохом состоянии. Главная транспортная улица - проспект Чавчавадзе, а место притяжения - парк Ваке и Черепашье озеро. В целом, Ваке очень приятный район с парками, современными апартаментами и большим разнообразием ресторанов и баров на разный бюджет. Но он находится далековато от центра, в 30-40 минутах ходьбы от проспекта Руставели.

Расположение: 3/5 - чтобы добраться до Старого города, нужен общественный транспорт или такси;

Транспорт: 2/5 - метро нет, только автобусы;

Кафе: 4/5 - отличные кофейни и рестораны.