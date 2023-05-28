Где погулять в Тбилиси: варианты прогулок на полдня

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До этих локаций можно добраться на такси или общественном транспорте из любой точки города, а в некоторые места - даже пешком. Но с наступлением темноты стоит быть осторожным на некоторых маршрутах, поскольку не все из них хорошо освещены.

В Тбилиси можно найти множество разнообразных, но при этом неочевидных дорог, откуда открываются прекрасные виды на город. Если вы ищете места, где погулять в Тбилиси таким образом, чтобы это заняло не больше чем полдня, например первую половину выходного, чтобы вечером пойти в один из множества местных ресторанов или музеев, то это одни из лучших маршрутов в центре или на окраине города.

Прогулка к Тбилисской телебашне

Именно на этом маршруте вы сможете насладиться лучшими видами на столицу Грузии. Тропа идет от храма Михаила Тверского, расположенного за метро Руставели. Дорога следует к вершине горы Мтацминда (самая высокая точка в городе), путь как раз проходит через телебашню. И хотя некоторые участки тропы весьма крутые, в целом подъем несложный, к тому же дорога частично асфальтирована.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если так вы уже ходили, то можно пройти альтернативным путем с нижней станции фуникулера через Пантеон Мтацминда, расположившийся у церкви Святого Давида. С Мтацминды видны потрясающие закаты, так что здесь стоит задержаться до вечера. На обратном пути можно прокатиться на автобусе или канатке.

Прогулка от Черепашьего озера к Мтацминде

Эта прогулка протяженностью менее 10 км в одну сторону начинается от популярной зоны отдыха в городе - Черепашьего озера - и также ведет к Мтацминде. По пути есть указатели, к тому же маршрут несложный. От озера тропа ведет к нескольким смотровым площадкам, откуда можно полюбоваться на Сванскую башню, которая выступает как ориентир, что там находится этнографический музей под открытым небом, и озеро.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно закончить прогулку пораньше, повернув к проспекту Руставели, либо продолжить двигаться по склону горы. Далее тропа следует через этномузей к парку развлечений с колесом обозрения и различными аттракционами, где можно провести остаток вечера. В таком случае на обратном пути для спуска лучше воспользоваться автобусом или канатной дорогой.

Прогулка по ботаническому саду

Тбилисский ботанический сад находится недалеко от центра города. Наряду с извилистыми тропинками к ущелью с водопадом Легвтахеви высотой более 40 метров, есть дорожки к верхней части сада, куда придется идти в гору.

Фото: commons wikimedia

На выбор есть пешие и велосипедные маршруты различной протяженности. Но с южной (верхней) части сада открывается приятный вид на город и величественный монумент Мать Грузия. Можно увеличить продолжительность прогулки, добравшись перед этим до крепостного комплекса Нарикала по лестнице Бетлеми (кроме того к крепости тянется канатка из парка Рике).

Прогулка в Тбилисском дендрологическом парке и у Тбилисского моря

Тбилисский дендрологический парк занимает довольно большую территорию, там можно найти березовые, дубовые, ореховые рощи и даже сады с лекарственными растениями. Однако для дендропарка это не слишком ухоженное пространство и больше похоже на обычный лесопарк. Но здесь нет перепадов высоты, что делает эту локацию подходящей для людей любых возрастов.

Фото: commons wikimedia

Через парк проходит множество троп, но в хорошую погоду лучше всего пройтись к Тбилисскому водохранилищу, которое местные называют Тбилисским морем. Вдоль берега располагаются пляжи и кафе. Можно продлить прогулку, пройдя по берегу водохранилища, а затем подняться к памятнику Хроники Грузии, откуда видно Дигомский массив. Этот маршрут занимает менее 2 часов, это примерно 8 км.

Прогулка к Шавнабадскому монастырю

Этот мужской монастырь расположен на вершине одноименной горы на юге Тбилиси, оттуда можно увидеть соседний регион Квемо Картли. Сюда придется добраться на такси, так как общественный транспорт до монастыря не доезжает, а затем идти по дороге до монастыря наверх. Шавнабадский монастырь был основан в XII веке, там есть очень красивая церковь Святого Георгия. Когда вы закончите любоваться видами, возвращайтесь к шоссе, чтобы поймать такси, или попытайтесь спуститься пешком по другой стороне горы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прогулка к Коджорской крепости

В советское время Коджори был отдельным поселком, но сейчас он входит в Тбилиси. Эта прогулка начинается от крепости Корогли (ее также называют Коджорской или крепостью Азеула), расположенной на западе Тбилиси. Если погода хорошая, то можно увидеть вершины горной системы Большого Кавказа.

Фото: commons wikimedia

Очень удобно то, что до Коджори можно добраться на городском автобусе № 380 или №316 с площади Свободы (около часа в пути). После прогулки к руинам крепости (частично по лестнице, но подниматься следует осторожно) стоит продолжить движение к средневековому монастырю Удзо, где начинается дорога в центральный Тбилиси. Коджори располагается выше, чем Тбилиси, поэтому рекомендуется оттуда именно спускаться, чтобы не устать раньше времени. Путь займет около 15 км в одну сторону, так что стоит закладывать на прогулку 5-6 часов.