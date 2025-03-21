Вестник Кавказа

В Сочи запускают дополнительные авиарейсы на лето

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В летнем сезоне перевозчик NordStar включит в расписание дополнительные авиарейсы из городов России в Сочи. Новые рейсы включены в весенне-летнее расписание.

Российская авиакомпания NordStar объявила о дополнительных рейсах между городами РФ и черноморским курортом Сочи.

"В период массового выезда жителей Норильска к местам летнего отпуска будет увеличено количество прямых рейсов в Сочи. Рейсы к Черноморскому побережью будут выполняться до четырех раз в неделю"

– перевозчик

Также с июня самолеты чаще будут летать в Сочи из Красноярска, будут выполняться рейсы на курорт из Омска, Уфы, Челябинска, Абакана.

Авиарейсы включены в весенне-летнее расписание.

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