В Сочи запускают дополнительные авиарейсы на лето

В летнем сезоне перевозчик NordStar включит в расписание дополнительные авиарейсы из городов России в Сочи. Новые рейсы включены в весенне-летнее расписание.
Российская авиакомпания NordStar объявила о дополнительных рейсах между городами РФ и черноморским курортом Сочи.
"В период массового выезда жителей Норильска к местам летнего отпуска будет увеличено количество прямых рейсов в Сочи. Рейсы к Черноморскому побережью будут выполняться до четырех раз в неделю"
– перевозчик
Также с июня самолеты чаще будут летать в Сочи из Красноярска, будут выполняться рейсы на курорт из Омска, Уфы, Челябинска, Абакана.
Авиарейсы включены в весенне-летнее расписание.