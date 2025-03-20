Морское сообщение может связать Сочи и Абхазию

Между Сочи и Абхазией могут создать регулярное сообщение по морю. Подробности рассказал глава Минтранса России.

Регулярное морское сообщение может появиться между Сочи и Абхазией, рассказал журналистам глава Минтранса России Роман Старовойт.

"Мы планируем и Сочи, есть варианты выхода в Абхазию, это уже международное движение. В принципе, я считаю, что это, безусловно, будет интересно для россиян"

- Роман Старовойт

Он отметил в разговоре с телеканалом "Россия 24", что запуск сообщение находится в компетенции властей Сочи. При этом российский Минтранс готов оказывать любое содействие инициативе.

Перед запуском морских перевозок необходимо просчитать предполагаемый пассажиропоток и окупаемость проекта. Со слов Старовойта, бизнес уже готов выйти в Абхазию.