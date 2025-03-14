В Абхазию будут ходить автобусы из Москвы и Крыма

Власти Абхазии намерены расширить сеть автобусных перевозок на международных маршрутах: уже нынешним летом в Сухум пойдут автобусы из Москвы и Крыма, а также из Южной Осетии.

Уже нынешним летом в столицу Абхазии Сухум начнут ходить пассажирские автобусы из России – на первых порах это будут транспортные потоки из Москвы и Крыма, рассказали в правительстве Абхазии.

Вопрос давно стоит на повестке дня, однако пока проблема заключается в том, что у республики нет своих туристических автобусов нужного класса – правительство уже занялось этой проблемой, передает Sputnik Абхазия.

Регулярность автобусных рейсов пока не определена – она будет зависеть от пассажиропотока на этом направлении, а пока с открытием новых маршрутов билеты на них будут продавать по предварительным заказам.

Также власти Южной Осетии для удобства туристов нынешним летом запустят автобусы из Цхинвала в Сухум, рассказал Sputnik Южная Осетия руководитель "Управления автомобильного транспорта" Сергей Валиев.