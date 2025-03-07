Отдых в Абхазии выберут 2 млн туристов из России - РСТ

Абхазия может увеличить поток туристов в 2025 году за счет отмены рекомендаций по турам и разлива мазута в Краснодарском крае. Туроператоры прогнозируют, что курорты страны примут около 2 млн российских туристов.

Ожидается рост потока путешественников в Абхазию в связи с отменой рекомендаций воздержаться от продажи туров в республику и разливом мазута в Краснодарском крае, рассказали в РСТ, ссылаясь на мнения туроператоров.

"В этом году направление будет продаваться намного лучше, чем в прошлом, в первую очередь, из-за ситуации в Анапе, так как Абхазия – ее главный конкурент наравне с Крымом"

- гендиректор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян

Он считает, что туристический поток в Абхазию увеличится и за счет расширения железнодорожных перевозок и открытия аэропорта в Сухуме.

В 2025 году Абхазию могут посетить около 2 млн туристов, прогнозирует эксперт.