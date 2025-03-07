Вестник Кавказа

В России снова разрешили продавать туры в Абхазию

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рекомендации о приостановке продаж путевок в Абхазию официально сняты в России. Теперь туроператоры вновь могут предлагать туристам отдых в Абхазии.

Продажи туров и экскурсий в Абхазию возобновятся в России – Минэкономразвития РФ отменило рекомендацию, действовавшую с ноября.

"Министерство отменяет рекомендации и сообщает о возможности возобновления поездок и продажи туристических продуктов с посещением Абхазии"

– МЭР РФ

Также сегодня была отменена рекомендация МИД РФ россиянам не посещать Абхазию.

Ограничивающие рекомендации были выпущены на фоне политических протестов в Абхазии 15 ноября и отставки главы республики.

После проведения досрочных выборов и избрания новой власти в Абхазии нормализовалась обстановка, туристические поездки стали снова возможны.

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