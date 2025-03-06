Вестник Кавказа

МИД РФ разрешил россиянам отдыхать в Абхазии

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Политическая обстановка в Абхазии нормализовалась. В связи с этим МИД РФ отменил ранее опубликованные рекомендации о нежелательности поездок в республику.

Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазию отменены. Соответствующее решение опубликовали на официальном портале МИД РФ.

"С учётом стабилизации ситуации в Абхазии МИД России отменяет рекомендации. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов"

- МИД РФ

В ведомстве отметили важность Абхазии для российских туристов и назвали условия, которые создаются к курортному сезону в 2025 году. Среди них, строительство аэропорта в Сухуме, реконструкция пропускных пунктов на границе двух стран и улучшение качества услуг в целом.

Правоохранительные органы России и Абхазии также поддерживают контакты в вопросах, касающихся безопасности туристов в стране, напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что 1 марта прошел второй тур президентских выборов в Абхазии. По их итогам, победу одержал Бадра Гунба. Его инаугурация состоится 2 апреля в Сухуме.

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