Вестник Кавказа

Стабилизация обстановки в Абхазии привлекла туристов в Гагрский район

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гагрский район в Абхазии увеличил поток туристов на 15-20% после стабилизации политической ситуации в стране. На рост потока путешественников также может повлиять обстановка в Краснодарском крае с мазутом

За счет стабилизации политической обстановки Гагрский район в Абхазии сумел нарастить туристический поток на 15-20%, рассказал представитель администрации района Ахра Бганба.

"На сегодня тенденция показывает, что турпоток все-таки увеличивается. В этом заинтересованы достаточно крупные турагентства, которые направляют своих туристов в Абхазию"

- Ахра Бганба

На рост потока путешественников в Абхазию также может повлиять ситуация с мазутом в Краснодарском края, считает Бганба. Он отметил в разговоре с изданием Sputnik Абхазия, что отдых в республике для российских туристов удобен и выгоден.

Напомним, что Минэкономразвития РФ ждет от МИД разрешение на отмену рекомендаций о нежелательности продажи туров в Абхазию, так как, по мнению ведомства, политическая обстановка в стране нормализовалась.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
880 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рицинский парк в Абхазии недосчитался туристов на 8 Марта

Рицинский парк в Абхазии недосчитался туристов на 8 Марта

Россия может снять ограничения в отношении туров в Абхазию

Россия может снять ограничения в отношении туров в Абхазию

Гунба вступит в должность президента Абхазии в апреле

Гунба вступит в должность президента Абхазии в апреле

Россия передала абхазскому МВД автомобили

Россия передала абхазскому МВД автомобили

Сезон природных пожаров начался в Абхазии

Сезон природных пожаров начался в Абхазии

Рекордное количество мимозы из Абхазии получила Россия

Рекордное количество мимозы из Абхазии получила Россия

Турпоток в Абхазию в 2025 году вырастет на 10-15% - АТОР

Турпоток в Абхазию в 2025 году вырастет на 10-15% - АТОР

&quot;Ласточки&quot; из Сочи в Сухум могут ускориться

"Ласточки" из Сочи в Сухум могут ускориться

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать

В Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок

В Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы