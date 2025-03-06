Стабилизация обстановки в Абхазии привлекла туристов в Гагрский район

За счет стабилизации политической обстановки Гагрский район в Абхазии сумел нарастить туристический поток на 15-20%, рассказал представитель администрации района Ахра Бганба.
"На сегодня тенденция показывает, что турпоток все-таки увеличивается. В этом заинтересованы достаточно крупные турагентства, которые направляют своих туристов в Абхазию"
- Ахра Бганба
На рост потока путешественников в Абхазию также может повлиять ситуация с мазутом в Краснодарском края, считает Бганба. Он отметил в разговоре с изданием Sputnik Абхазия, что отдых в республике для российских туристов удобен и выгоден.
Напомним, что Минэкономразвития РФ ждет от МИД разрешение на отмену рекомендаций о нежелательности продажи туров в Абхазию, так как, по мнению ведомства, политическая обстановка в стране нормализовалась.