Россия может снять ограничения в отношении туров в Абхазию

Из-за нестабильной обстановки в Абхазии туроператорам было не рекомендовано продавать туры в страну. После проведения выборов ситуация успокоилась, поэтому ограничения скоро могут быть сняты.

Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазию могут быть сняты в скором времени, рассказал руководитель Минэкономразвития Максим Решетников.

"По Абхазии решение в процессе, мы ждем от МИДа позиции. Как только позиция от МИДа придет, мы документы сразу выпустим. Я думаю, надеюсь, что это в ближайшее время произойдет"

- Максим Решетников

Ранее инициативу о снятии рекомендаций озвучил президент РСТ Илья Уманский, так как, по его мнению, обстановка в стране успокоилась после проведения выборов.

Напомним, что по итогам президентских выборов новым лидером Абхазии стал Бадра Гунба. Он уже успел встретиться с президентом России Владимиром Путин и обсудить с ним сотрудничество двух стран. Инаугурация Гунбы состоится 2 апреля.