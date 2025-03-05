Вестник Кавказа

Россия может снять ограничения в отношении туров в Абхазию

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Из-за нестабильной обстановки в Абхазии туроператорам было не рекомендовано продавать туры в страну. После проведения выборов ситуация успокоилась, поэтому ограничения скоро могут быть сняты.

Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазию могут быть сняты в скором времени, рассказал руководитель Минэкономразвития Максим Решетников.

"По Абхазии решение в процессе, мы ждем от МИДа позиции. Как только позиция от МИДа придет, мы документы сразу выпустим. Я думаю, надеюсь, что это в ближайшее время произойдет"

- Максим Решетников

Ранее инициативу о снятии рекомендаций озвучил президент РСТ Илья Уманский, так как, по его мнению, обстановка в стране успокоилась после проведения выборов.

Напомним, что по итогам президентских выборов новым лидером Абхазии стал Бадра Гунба. Он уже успел встретиться с президентом России Владимиром Путин и обсудить с ним сотрудничество двух стран. Инаугурация Гунбы состоится 2 апреля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
800 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Гунба вступит в должность президента Абхазии в апреле

Гунба вступит в должность президента Абхазии в апреле

Россия передала абхазскому МВД автомобили

Россия передала абхазскому МВД автомобили

Сезон природных пожаров начался в Абхазии

Сезон природных пожаров начался в Абхазии

Рекордное количество мимозы из Абхазии получила Россия

Рекордное количество мимозы из Абхазии получила Россия

Турпоток в Абхазию в 2025 году вырастет на 10-15% - АТОР

Турпоток в Абхазию в 2025 году вырастет на 10-15% - АТОР

&quot;Ласточки&quot; из Сочи в Сухум могут ускориться

"Ласточки" из Сочи в Сухум могут ускориться

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать

В Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок

В Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок

Россия окажет поддержку Абхазии в энергетике

Россия окажет поддержку Абхазии в энергетике

Путин и избранный президент Абхазии встретились в Кремле

Путин и избранный президент Абхазии встретились в Кремле

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы