Вестник Кавказа

Турпоток в Абхазию в 2025 году вырастет на 10-15% - АТОР

Турпоток в Абхазию в 2025 году вырастет на 10-15% - АТОР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этим летом поток российских туристов в Абхазию может оказаться на 10-15% больше, чем в прошлом году. Россияне следили за исходом президентских выборов в республике, отметили в АТОР.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин считает, что Абхазия может рассчитывать на больший турпоток в летнем сезоне 2025 года, чем годом ранее, передает радио Sputnik.

По его оценкам, на 10-15% больше россиян могут выбрать Абхазию для отдыха на море с мая по сентябрь этого года. Бронирование туров в Абхазию на лето выросло с 4 марта почти на 20% - российские туристы следили за результатом выборов президента в Абхазии.

Президентом республики был избран Бадра Гунба.

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