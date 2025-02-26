Путин и избранный президент Абхазии встретились в Кремле

Президент России Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба встретились сегодня в Кремле. Российский лидер поздравил нового главу Абхазии с победой на выборах.

Встреча российского президента Владимира Путина и избранного президента Абхазии Бадры Гунбы прошла сегодня в Москве, о ней сообщается на сайте Кремля.

Глава РФ поздравил нового лидера Абхазии с победой на выборах. Путин напомнил, что ранее Гунба занимал пост вице-президента, так что должность президента не совсем новая для него.

"Вы знаете, безусловно, и об особом характере отношений между Россией и Абхазией, знаете о проблемах, которые стоят и которые нужно решать, решения которых люди ждут. Будем работать"

– Путин

Гунба выразил благодарность за встречу, отметил, что именно благодаря поддержке со стороны Путина Абхазия сегодня развивается и выстраивает экономические отношения с другими странами, прежде всего с Россией.

"Народ Абхазии помнит то историческое решение, которое принималось о признании абхазской государственности. Позвольте от народа Абхазии поблагодарить Вас за такое решение. Российская Федерация всегда была последовательна в своей поддержке. Это касается и военно-политической поддержки, и социальной, экономической поддержки, и народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку"

– избранный президент Абхазии

Гунба также подчеркнул, что осознает, какую ответственность он несет перед народом Абхазии. Избранный президент добавил, что и на посту вице-президента, и в ходе предвыборной кампании он всегда расставлял приоритеты, одним из которых является сотрудничество с главным стратегическим союзником, то есть Россией, развитие отношений с ней.

Новый абхазский президент также коснулся проблемы энергодефицита. Он пояснил, что Абхазия практически израсходовала объем согласованного гуманитарного перетока. В связи с этим Гунба обратился к Путину с просьбой о дополнительным гуманитарном перетоке, примерно до середины апреля. Российский лидер дал согласие.