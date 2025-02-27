Вестник Кавказа

Владимир Путин встретится с новым президентом Абхазии в Москве

Владимир Путин встретится с новым президентом Абхазии в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча Владимира Путина и Бадры Гунбы, победившего на выборах президента Абхазии, состоится сегодня. Она пройдет в стенах Кремля.

Президент РФ Владимир Путин встретится с новоизбранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой сегодня, передал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня в Кремле состоится встреча с избранным президентом Абхазии Гунбой"

- Дмитрий Песков

Это будет первый официальный визит нового главы Абхазии в Москву.

Напомним, что Бадра Гунба одержал победу на президентских выборах, набрав 56,85% голосов. После официального оглашения итогов голосования российский президент поздравил нового абхазского лидера с победой и выразил надежду на укрепление отношений Москвы и Сухума.

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