Владимир Путин встретится с новым президентом Абхазии в Москве

Встреча Владимира Путина и Бадры Гунбы, победившего на выборах президента Абхазии, состоится сегодня. Она пройдет в стенах Кремля.
Президент РФ Владимир Путин встретится с новоизбранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой сегодня, передал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня в Кремле состоится встреча с избранным президентом Абхазии Гунбой"
- Дмитрий Песков
Это будет первый официальный визит нового главы Абхазии в Москву.
Напомним, что Бадра Гунба одержал победу на президентских выборах, набрав 56,85% голосов. После официального оглашения итогов голосования российский президент поздравил нового абхазского лидера с победой и выразил надежду на укрепление отношений Москвы и Сухума.