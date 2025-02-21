Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

Лидер РФ Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, который стал триумфатором повторных выборов в республике.

Президент России Владимир Путин направил поздравления Бадре Гунбе по случаю избрания последнего на пост президента Абхазии.

"Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Абхазия"

– Владимир Путин

Путин также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между Москвой и Сухумом и пожелал новоизбранному президенту здоровья и благополучия.

Отметим, что Бадра Гунба стал президентом Абхазии на повторных выборах главы республики. По данным абхазского ЦИК, он набрал около 57% голосов.