Вестник Кавказа

Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер РФ Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, который стал триумфатором повторных выборов в республике.

Президент России Владимир Путин направил поздравления Бадре Гунбе по случаю избрания последнего на пост президента Абхазии.

"Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Абхазия"

– Владимир Путин 

Путин также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между Москвой и Сухумом и пожелал новоизбранному президенту здоровья и благополучия. 

Отметим, что Бадра Гунба стал президентом Абхазии на повторных выборах главы республики. По данным абхазского ЦИК, он набрал около 57% голосов.

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