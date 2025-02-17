Вестник Кавказа

Абхазия усилит контроль на границе с Россией

Абхазия усилит контроль на границе с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии потребовали усилить контроль на границе с Россией. Цель – обеспечить безопасность проведения выборов президента.

И.о. президента Абхазии Валерий Бганба потребовал усилить контроль граждан, которые пересекают границу с Россией. Данное поручение он дал руководству СГБ республики.

"Валерий Бганба поручил руководству СГБ усилить контроль граждан, пересекающих государственную границу по реке Ингур и на КПП "Псоу" с 27 февраля по 1 марта"

- пресс-служба главы Абхазии

В сообщении отмечается, что цель усиления контроля связана с обеспечением безопасности проведения второго тура президентских выборов в республике.

Второй тур выборов назначен на 1 марта. На президентский пост претендуют видный политический деятель Абхазии Бадра Гунба и кандидат от оппозиции Адгур Ардзинба.

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