Абхазия усилит контроль на границе с Россией

Власти Абхазии потребовали усилить контроль на границе с Россией. Цель – обеспечить безопасность проведения выборов президента.
И.о. президента Абхазии Валерий Бганба потребовал усилить контроль граждан, которые пересекают границу с Россией. Данное поручение он дал руководству СГБ республики.
"Валерий Бганба поручил руководству СГБ усилить контроль граждан, пересекающих государственную границу по реке Ингур и на КПП "Псоу" с 27 февраля по 1 марта"
- пресс-служба главы Абхазии
В сообщении отмечается, что цель усиления контроля связана с обеспечением безопасности проведения второго тура президентских выборов в республике.
Второй тур выборов назначен на 1 марта. На президентский пост претендуют видный политический деятель Абхазии Бадра Гунба и кандидат от оппозиции Адгур Ардзинба.