Вестник Кавказа

Россия поддерживает укрепление стабильности в Абхазии – Песков

Россия поддерживает укрепление стабильности в Абхазии – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва поддерживает Сухум в укреплении политической стабильности и проведении выборов в рамках закона. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Песков.

Россия выступает за укрепление стабильной политической обстановки в Абхазии и считает важным, чтобы выборы президента завершились в рамках закона, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля. Это близкое для нас государство, нас связывают тесные узы сотрудничества, поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной"

- Дмитрий Песков

Выборы нового президента Абхазии состоялись в прошлую субботу. По предварительным подсчетам никто не смог набрать более половины голосов, поэтому ЦИК страны объявил о проведение второго тура. Его участниками станут два кандидата - Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Голосование назначено на 1 марта.

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