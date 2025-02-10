Выборы в Абхазии 2025: когда состоится второй тур, кто лидер, и как политическая обстановка отразится на туризме

В Абхазии прошел день выборов президента. По его результатам было решено организовать второй тур, так как ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимое количество голосов.

Абхазия не определилась с выбором президента. 15 февраля в республике прошло голосование, по результатам которого стало понятно, что необходимо проводить второй тур.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выборы в Абхазии 2025

В ноябре 2024 года в Абхазии в результате массовых протестов свои полномочия сложил действующий президент Аслан Бжания. Исполняющим обязанности главы республики стал вице-президент Бадра Гунба.

С 10 января 2025 года исполнять обязанности президента стал Валерий Бганба, который до этого был премьер-министров республики.

Бадра Гунба ушел в отпуск на период проведения избирательной кампании.

Дата внеочередных выборов была назначена на 15 февраля 2025 года.

В этот день избирательные участки были открыты не только на территории республики. Один участок работал в Турции и два в России. Проголосовать на территории России можно было в Москве и Черкесске. В списках избирателей числились более 134 тыс человек.

Явка на выборах составила 65%.

Инаугурацию нового президента планируется провести в течение 30 дней после объявления результатов голосования.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кандидаты в президенты Абхазии

Кандидатуры на пост президента представили пять политических деятелей Абхазии.

Кроме исполняющего обязанности президента республики Бадры Гунбы, в президентской гонке участвует Адгур Ардзинба, который представляет оппозиционную силу республики.

Также свою кандидатуру на пост президента выдвинул Олег Барциц, у которого есть опыт в политической сфере. По его мнению, Абхазия для своего развития должна привлекать инвестиции.

Кроме этого, он выступает в поддержку малого и среднего бизнеса.

Еще один кандидат в президенты Роберт Аршба. Он считает, что Абхазия должна реформировать государственное управление и более жестко наказывать за коррупционную деятельность.

Пятый кандидат Адгур Хурхумал. Его программа строится на развитии банковской системы, поддержку предпринимателей и привлечение в страну инвестиций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Второй тур выборов президента в Абхазии

По данным ЦИК, кандидат в президенты Бадра Гунба набрал 46,38% голосов. За него проголосовали 45817 человек. За кандидата Адгура Ардзинду отдали свои голоса 36,92% избирателей или 36476 человек.

Роберт Аршба, который был председателем Контрольной палаты республики с 2013 года по 2023 год, набрал 7,54%.

Бывший торговый представитель в России Олег Барциц получил 4,04%.

Адгур Хурхумал председатель правления Черноморского банка развития набрал 0,97%.

Для того, чтобы кандидат смог занять пост президента республики, ему необходимо преодолеть порог в 50% голосов. То есть, ни один из политиков не смог набрать достаточное количество голосов. Поэтому после того, как ЦИК подсчитал голоса, было объявлено о проведении второго тура президентских выборов. Такое заявление было сделано 16 февраля председателем Центральной избирательной комиссии Дмитрием Маршаном.

Во втором туре будут принимать участие два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов. Политики, которые не смогли преодолеть порог в 10%, не будут допущены к следующему туру.

Также было объявлено, что следующий этап выборов в Абхазии пройдет 1 марта.

Таким образом, избиратели смогут проголосовать либо за Бадру Гунбу, либо за Адгура Ардзинду.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бадра Гунба

Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Имеет высшее образование по специальности бухгалтерский учет и аудит, которое получил в Саратовском государственном университете.

Работал ведущим специалистом в аппарате управления комитета по финансам города Саратова. До 2007 года работал в экономическом секторе в Саратове.

© Фото: commons.wikimedia

С 2007 года начал работу в Кабинете Министров Республики Абхазия. Занимал пост министра культуры и вице-президента республики.

Основное направление, по которому планирует работать Бадра Гунба в случае победы на президентских выборах, это межгосударственное сотрудничество.

Кроме этого, он планирует заняться социально-экономическим развитием страны, объединить народ и улучшить качество жизни граждан.

Адгур Ардзинба

Адгур Ардзинба родился в Гудауте 26 декабря 1981 года. Получил образование в Лондоне.

С 2010 года и по настоящее время преподает на двух кафедрах в Абхазском государственном университете.

Несколько лет возглавлял Министерство экономики республики. Также занимал пост вице-президента страны.

В 2020 году уже участвовал в голосовании на пост президента и стал тогда самым молодым кандидатом в истории Абхазии.

© Фото: commons.wikimedia

Сейчас возглавляет объединение «Абхазское народное движение», которое представляет оппозиционные силы.

В свой предвыборной кампании представил план экономических реформ. Также планирует бороться с коррупцией и повысить прозрачность управления страной.

Кроме этого, в случае победы на выборах, хочет усилить влияние демократических институтов.

Как политическая обстановка в Абхазии после выборов повлияет на туризм

С прошлого года МИД РФ и Ассоциация туристических операторов России не рекомендует бронировать путевки в Абхазию на весенне-летний сезон, так как ситуация в республике в процессе выборов президента и после них может быть напряженной.

При этом абхазская сторона ждет, что туристический сезон 2025 года станет успешным. Для этого в республике протестировали сухумский аэропорт, который не работает с 1993 года. Планируется, что открытие аэропорта в Абхазии увеличит поток путешественников в страну. Открытие аэропорта в Сухуме намечено на начало туристического сезона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время проведения первого тура голосования меры безопасности были усилены, при этом сам процесс выборов прошел спокойно.

Сейчас страна готовится к проведению второго тура голосования. При этом ни один из двух оставшихся кандидатов не включил в свою предвыборную кампанию заявления об отношениях с соседними государствами.