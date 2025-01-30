Вестник Кавказа

В Абхазии признали выборы президента состоявшимися

Выборы в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии сегодня проходят досрочные президентские выборы. К вечеру субботы явка составила более 55% избирателей.

Глава ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что на выборах президента Абхазии проголосовали чуть более 55% избирателей. Выборы признаны состоявшимися. 

Отмечается, что к 18:00 свой голос отдали около 80 тыс избирателей. Всего проголосовать могут чуть более 134 тыс человек. 

Всего в стране для реализации гражданского права доступны 152 избирательных участка. Еще два участка открыты в РФ. 

Предварительные результаты выборов будут обнародованы в воскресенье.

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