В Абхазии признали выборы президента состоявшимися

В Абхазии сегодня проходят досрочные президентские выборы. К вечеру субботы явка составила более 55% избирателей.

Глава ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что на выборах президента Абхазии проголосовали чуть более 55% избирателей. Выборы признаны состоявшимися.

Отмечается, что к 18:00 свой голос отдали около 80 тыс избирателей. Всего проголосовать могут чуть более 134 тыс человек.

Всего в стране для реализации гражданского права доступны 152 избирательных участка. Еще два участка открыты в РФ.

Предварительные результаты выборов будут обнародованы в воскресенье.