Вестник Кавказа

В Абхазии вместе с Россией готовы бороться с вмешательством в выборы

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. Власти республики заявили, что не допустят иностранного вмешательства в политические процессы и будут сотрудничать в этом деле с Москвой.

Власти Абхазии готовы сотрудничать с Россией для противостояния иностранному вмешательству в электоральный процесс в республике, об этом сообщил советник посольства Абхазии в РФ Кан Тания. 

По словам Тании, Сухум имеет список недружественных стран, который совпадает с российским. 

"Мы отслеживаем ситуацию. И в случае попыток вмешательства, думаю, обязательно совместно с экспертами и специалистами из России примем в рамках законодательства решения, которые будут препятствовать их вмешательству"

– Кан Тания 

Отметим, что досрочные выборы главы республики в Абхазии состоятся 15 февраля. За президентское кресло будут бороться и.о. президента Абхазии Бадра Гунба, а также еще четыре кандидата, передает РИА Новости.

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