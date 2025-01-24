В Абхазии вместе с Россией готовы бороться с вмешательством в выборы

Выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. Власти республики заявили, что не допустят иностранного вмешательства в политические процессы и будут сотрудничать в этом деле с Москвой.

Власти Абхазии готовы сотрудничать с Россией для противостояния иностранному вмешательству в электоральный процесс в республике, об этом сообщил советник посольства Абхазии в РФ Кан Тания.

По словам Тании, Сухум имеет список недружественных стран, который совпадает с российским.

"Мы отслеживаем ситуацию. И в случае попыток вмешательства, думаю, обязательно совместно с экспертами и специалистами из России примем в рамках законодательства решения, которые будут препятствовать их вмешательству"

– Кан Тания

Отметим, что досрочные выборы главы республики в Абхазии состоятся 15 февраля. За президентское кресло будут бороться и.о. президента Абхазии Бадра Гунба, а также еще четыре кандидата, передает РИА Новости.