Власти Абхазии заявили, что Сухум – надежный партнер России. Там также поблагодарили президента РФ за поддержку.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба в письме к российскому лидеру Владимиру Путину заявил, что республика – надежный партнер России в борьбе с Западом.

Он заявил, что текущая ситуация в Абхазии связана с расколом в обществе и ошибками, которые допустила предыдущее руководство республики.

Бганба сказал, что все кандидаты в президенты Абхазии осознают, что дружба с Москвой является ключевым для обеспечения стабильности и безопасности республики.

И.о. главы республики подчеркнул, что Абхазия благодарна России за всестороннюю поддержку и уникальный формат дружеских отношений.

В заключение Бганба выразил благодарность президенту России за поддержку народа Абхазии.