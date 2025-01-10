Вестник Кавказа

Абхазия поблагодарила Путина за поддержку

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии заявили, что Сухум – надежный партнер России. Там также поблагодарили президента РФ за поддержку.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба в письме к российскому лидеру Владимиру Путину заявил, что республика – надежный партнер России в борьбе с Западом.

Он заявил, что текущая ситуация в Абхазии связана с расколом в обществе и ошибками, которые допустила предыдущее руководство республики.

Бганба сказал, что все кандидаты в президенты Абхазии осознают, что дружба с Москвой является ключевым для обеспечения стабильности и безопасности республики.

И.о. главы республики подчеркнул, что Абхазия благодарна России за всестороннюю поддержку и уникальный формат дружеских отношений.

В заключение Бганба выразил благодарность президенту России за поддержку народа Абхазии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
865 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Туристический поезд в Гагру откроет сезон 30 апреля

Туристический поезд в Гагру откроет сезон 30 апреля

Абхазия попросит Россию продлить переток электричества

Абхазия попросит Россию продлить переток электричества

Абхазия удвоила свой торговый оборот

Абхазия удвоила свой торговый оборот

Россияне удвоили летнее бронирование в Турции

Россияне удвоили летнее бронирование в Турции

Абхазия может заменить россиянам Анапу

Абхазия может заменить россиянам Анапу

Отдых в Абхазии на 20% дешевле, чем на российских курортах - Турпомощь

Отдых в Абхазии на 20% дешевле, чем на российских курортах - Турпомощь

Абхазия построит завод по переработке цитрусовых

Абхазия построит завод по переработке цитрусовых

Дербентский коньяк начнут поставлять в Абхазию

Дербентский коньяк начнут поставлять в Абхазию

Абхазия будет одним из самых популярных направлений в 2025 году – АТОР

Абхазия будет одним из самых популярных направлений в 2025 году – АТОР

Абхазия послала России свыше 36 тыс т мандаринов

Абхазия послала России свыше 36 тыс т мандаринов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы